Winterswijks stel van ‘corona-schip’ zit vast in Cambodja: ‘Kan nog wel een week duren’

Helaas

Via andere routes wordt nu geprobeerd alsnog een terugvlucht voor ze naar Nederland te regelen. Winterswijker Kortes: ,,Maar ook dat is lastig omdat bijvoorbeeld in Tokio de vluchten vol zitten doordat de passagiers van dat andere cruiseschip, de Diamond Princess, zijn vrijgelaten en van daar uit naar huis vliegen.”

Kortes en zijn partner Reini hebben via de rederij Holland America Line (HAL) een kamer in het Sokha-hotel de Cambodjaanse hoofdstad gekregen. Daar wachten ze nu op de vertreklijsten die twee keer per dag worden bekendgemaakt. ,,Maar helaas stonden we er vandaag weer niet bij. Het kan morgen worden, maar het kan ook nog wel een week duren.” Stadsrondrit ,,We zijn hier met 26 Nederlanders aangekomen, van wie er inmiddels zes zijn vertrokken. Nog 29 Nederlanders zijn nu onderweg naar ons hotel vanaf de Westerdam uit Shihanoukville. Na een bustocht van 7 uur zullen zij hier vanavond arriveren.’’ ,,Wij worden hier uitstekend verzorgd door de HAL die alle kosten van ons verblijf en het eten betaalt. Cambodja is zeer gastvrij en gemeente Phnom Penh organiseerde zelfs een stadsrondrit voor ons. Er heerst groot respect voor de manier waarop deze rederij met ons communiceert en ons behandelt.’’

Uitzichtloze boottocht

,,Een voorbeeld is dat de CEO speciaal vanuit Seattle is komen overvliegen en ons heeft toegesproken. Dat had hij ook al tijdens de uitzichtloze boottocht via een videoboodschap gedaan.’’



..Er heerst onder passagiers wel grote ontevredenheid over de communicatie en handelen van Nederlandse overheid. Zeker in vergelijking met andere landen die hier passagiers in het hotel en op de boot hebben.”