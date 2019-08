Winterswijkse actie tegen kinderarmoede dupe van leeggetrokken donatiesite Dream or Donate

video Laatste dahlia's voor Winters­wijks corso van het land

28 augustus KOTTEN/WINTERSWIJK - De laatste dahlia's voor het Winterswijkse corso zijn van het land in Kotten geplukt voor de wagen van Corso & Co. Vandaag en morgen wordt nog dag en nacht in de hallen aan de corsowagens gewerkt, waar de bloemen in grote aantallen op de stellages worden geplakt.