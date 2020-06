Winterswijkse bloemen racistisch? ‘Ik blijf het gewoon afrikaantjes noemen’

De perkjes van een hofje aan de Willem Dreeslaan in Winterswijk zijn kaal en aangeharkt. In het perkje staat een bordje waarop te lezen is: ‘Voor de bestrijding van engerlingen is deze strook ingezaaid met Tagetes’. De keverlarves vreten begroeiing kaal, waardoor planten afsterven. ,,Bijna m’n hele haag is dood door die beesten”, moppert een buurvrouw. Maar het gesprek van de dag gaat niet over natuurlijke plaagdierbestrijding. In deze groene wijk met goedverzorgde tuinen gaat het vandaag over afrikaantjes.