Winterswijkse cafetaria opent de Frik 1-races met de Max-bak: bolide van frikandel op circuit van frietjes

UPDATE Opnieuw shovels gestolen, dit keer bij FC Trias in Winters­wijk. Politie: 'Schering en inslag’

17 augustus WINTERSWIJK - Shovels zijn kennelijk extra populair dezer dagen bij dieven in de regio rond Winterswijk. ,,Het is schering en inslag”, laat politiewoordvoerder Chantal Westerhoff weten. In de nacht van maandag op dinsdag zijn aan de Bataafseweg vanaf de sportterreinen van FC Trias twee shovels gestolen.