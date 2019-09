Winterswijkse hamermoord: ‘Cyclus van bloedwraak blijft doorgaan’

De verdachte Xhevdet D. ziet op 12-jarige leeftijd hoe zijn vader wordt vermoord door de broer van Deme Lulaj. Dat was in 1993 in het zuiden van Kosovo. Dat hij bijna 25 jaar later niet de moordenaar van zijn vader pakt, maar de broer van de moordenaar, is niet ongebruikelijk in de traditie van de bloedwraak. Die traditie is nog altijd actueel in de Kosovaarse samenleving. Bovendien was het niet meer mogelijk om de moordenaar van zijn vader te doden, want die was al overleden.



Het is een zonnige zondagmiddag op 27 oktober 2017 in de Verlengde Morsestraat in Winterswijk. Deme Lulaj, die vaak op straat is te zien, wandelt over het trottoir. Plotseling rijdt een blauwe Golf de stoep op en rijdt hem aan. Er stapt een man uit die Lulaj meerdere malen met een hamer op het hoofd slaat. Bloedend blijft Lulaj liggen, terwijl de dader zich uit de voeten maakt.



Buurtbewoners komen naar buiten gesneld, bellen 112 en proberen nog eerste hulp te verlenen. Het mag niet baten. Deme Lulaj wordt per traumahelikopter naar het Radboud in Nijmegen gebracht, waar hij de volgende dag overlijdt aan zijn verwondingen.