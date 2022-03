Winterswijkse hulpgoederen aangekomen in Polen: ,,Alles is meteen uitgedeeld, iedereen was zo dankbaar”

FotoWINTERSWIJK - De vorige week ingezamelde hulpgoederen uit Winterswijk zijn inmiddels dankbaar in ontvangst genomen in Polen, waar veel gevluchte Oekraïners in vakantieparken verblijven.

Twee vrachtwagens van Raben Transport vol hulpgoederen zijn deze week naar de Poolse plaats Olsztyn vertrokken. In de gemeente Gietrzwald werden de goederen overgeladen in een gymzaal van een school. ,,Daar zijn ze meteen uitgedeeld en in ontvangst genomen. Zoals een Oekraïense moeder die als eerste naar de gymzaal kwam om luiers en kleertjes op te halen voor haar baby", vertelt Wioletta Kuhn uit Winterswijk.

Voedsel, wc-papier, luiers en maandverband

Haar broer en schoonzus, die in Polen wonen, zorgden samen met een groep vrijwilligers voor de verdere verdeling van de goederen. Veel gevluchte Oekraïners zitten in vakantieparken van het bosrijke gebied. ,,Wie de mogeIijkheid had kwam spullen ophalen. Maar er zijn ook vrijwilligers die van alles hebben rondgebracht. Iedereen was zo dankbaar. Vooral aan voedsel, wc-papier, luiers en maandverband is veel behoefte", aldus Wioletta.

De inzameling vorig weekend in Winterswijk was een eenmalige actie, opgezet door Bianca Thangathurai samen met drie Poolse plaatsgenoten Wioletta Kuhn, Kasia Chudoba-Golbach en Radek Kubiak. ,,Het was een eenmalige actie, maar het was een groot succes. Zaterdag was hier een grote file van auto's die van alles brachten", zegt Kasia Chudoba.

,,Ik was vorige week erg onder de indruk van alle mensen die zich zo hebben ingezet. Dat iedereen zo meeleeft hier in Winterswijk is echt indrukwekkend", aldus Wioletta Kuhn.

Hulpgoederen uit Winterswijk aangekomen in de Poolse plaats waar veel Oekraïners naar toe zijn gevlucht.

De Poolse Anna Wardak houdt een bord omhoog waarop alle gulle gevers worden bedankt.

Hulpgoederen uit Winterswijk aangekomen in de Poolse plaats waar veel Oekraïners naar toe zijn gevlucht.

De Winterswijkse hulpgoederen worden dankbaar in ontvangst genomen door de Oekraïense vluchtelingen.

De Winterswijkse hulpgoederen staan opgeslagen in een gymzaal en worden dankbaar in ontvangst genomen door de Oekraïense vluchtelingen.