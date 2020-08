Winterswijkse Loes ten Dolle (25) wil de Tweede Kamer in: ‘Een jonge frisse wind is niet verkeerd’

Wilde ideeën over water en droogte : ‘Hard nodig in de Achterhoek’

13 augustus WINTERSWIJK - In de strijd tegen de droogte in de Achterhoek, heeft dijkgraaf Hein Pieper gisteren in deze krant een paar wilde ideeën gelanceerd. De natuurbeheerders in de Achterhoek vinden ze niet erg realistisch. ,,Maar zijn aandacht voor de oprukkende droogte is wel heel goed. Want dat er wat moet gebeuren staat vast.”