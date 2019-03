Winterswijkse spoorovergangen snel dicht; ProRail betaalt mee aan voetgangersbrug

Achterhoe­kers na hartaanval sneller naar Bocholt voor hulp

27 maart WINTERSWIJK / BOCHOLT - Achterhoekers die worden getroffen door een hartaanval, kunnen voortaan direct geholpen worden in het St. Agnes-Hospital in Bocholt. Met name in de Oost-Achterhoek en delen van Oude IJsselstreek kunnen daardoor mensen veel sneller geholpen worden.