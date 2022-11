Winterswijkse vogelaar ziet zeldzame lammergier in Achterhoeks natuurgebied: was het Eglazine?

Het gebeurt niet vaak dat een Gypaetus barbatus – de Latijnse naam voor de de lammer- of baardgier – zich laat zien in Nederland. Vorig jaar mei gebeurde het wel, toen vloog de vogel die je verwacht in de Franse en Spaanse Pyreneeën ineens rondjes boven de Veluwe. Volgens kenners betreft het bij het waargenomen dier weer lammergier Eglazine. Die werd vorig jaar en ook dit voorjaar gezien op de Veluwe.



En onlangs dus weer, toen Schoppers het dier zag in natuurgebied Mentink bij zijn woonplaats. Waarschijnlijk is de vogel als dwaalgast in ons land terechtgekomen, door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen in Nederland. Want de lammergier houdt van warmte.