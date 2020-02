Winterswijkse wethouder Wim Aalderink stapt op vanwege gezondheid

In een brief aan de burgemeester legt hij uit dat hij altijd met veel plezier wethouder is geweest, maar de laatste maanden steeds meer moeite had met de dynamiek die bij het wethouderschap hoort. Aalderink was sinds 2014 wethouder.



Vorige week is hij met hartproblemen opgenomen geweest in het SKB. Die opname was voor hem een ‘wake up call’, zoals hij dat noemt. Hij kiest voor zijn gezondheid.



Burgemeester Joris Bengevoord is geschrokken van het bericht, maar heeft respect voor de beslissing van Aalderink.



Het is nu aan de fractie van Winterswijks Belang om met een opvolger te komen. Fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat is net als de burgemeester geschrokken. ,,Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel. Maar ik heb veel respect voor zijn beslissing. Het is belangrijk dat iemand allereerst voor zijn gezondheid kiest.”



Hij meldt dat het bestuur van Winterswijks Belang vanavond al bijeenkomt om zich te beraden op de invulling van de vacante wethouderspost. Of hij zelf in de race is wil hij niet zeggen.



Lees hieronder de brief die Aalderink aan de burgemeester schreef: