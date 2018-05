Winterswijkse winkeliers pakken Enschede terug met gratis parkeren-advertentie

Daarom werd besloten tot het plaatsen van de advertentie, waarop een auto is te zien met kenteken AA, verwijzend naar het wagenpark van het koninklijk huis. Een vrij onschuldige actie met een knipoog, zegt Tannemaat. ,,En daarbij moet het wat ons betreft ook blijven.’’



Of Enschede daar hetzelfde over denkt, is de vraag, want zaterdag vloog al een vliegtuigje over de Achterhoek met een banner erachter. 'Enschede staat je goed', stond daarop te lezen. Tannemaat denkt er het zijne van, maar hoopt snel in gesprek te komen met vertegenwoordigers van de Twentse stad. ,,Dit is voorlopig het laatste wat wij doen. Want we moeten als oosten tegen de Randstad strijden, en niet tegen elkaar.’’