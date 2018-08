Woede om stelen groenten uit volkstuintjes: 'Dit moet stoppen'

Zowel het bestuur van D'n Goarden als de politie heeft een vermoeden wie de groentendief is. Met hem is al vaker gesproken, maar steeds zonder resultaat. Een gebiedsverbod is aangevraagd en moet de komkommerkleptomaan stoppen. ,,Er liggen nu geen harde bewijzen, dus optreden kunnen we niet’’, zegt wijkagent Willem Saris. ,,Als hij zich dan in de tuintjes vertoont, kunnen we met het verbod in de hand wel wat doen.’’



Saris benadrukt dat de man voorlopig geen verdachte is.