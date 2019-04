Wordt dode oehoe de vijfde vergiftigde roofvogel in Winterswijk?

Dode oehoe gevonden bij Winters­wijk, doodsoor­zaak wordt onderzocht door universi­teit Wageningen

8 april WINTERSWIJK/WAGENINGEN - Aan een bosperceel in het buitengebied van Winterswijk heeft de politie vrijdagmiddag een dode oehoe aangetroffen. Volgens wijkagent Willem Saris is het dier ‘onder verdachte omstandigheden’ om het leven gekomen. De oehoe is in Nederland een zeldzaam dier en de op één na grootste uilensoort ter wereld.