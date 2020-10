Wordt Winterswijk een studentenstad/dorp? Eerste HBO-opleidingen begonnen, plannen voor meer

Ziekenhuis Rotterdam te vol, coronapa­tiënt Metin (42) ligt nu helemaal in Winters­wijk: ‘Ik heb gehuild in de ambulance’

27 september WINTERSWIJK / ROTTERDAM - Metin Verdoold (42) uit Rotterdam kreeg vorig weekend geen adem meer. Corona sloeg ook bij hem toe. Ongenadiger dan hij dacht. Nu ligt hij aan de zuurstoftank op een isolatieafdeling in het ziekenhuis van Winterswijk. In zijn eigen woonplaats ligt het ziekenhuis overvol. ,,Ik heb veel meegemaakt, maar dit? Dit is heftig.”