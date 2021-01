Zebravink met kooi en al bij het vuilnis gezet in Winterswijk

Moord in Winters­wijk na 76 jaar opgelost: de tragische dood van brandweer­ka­pi­tein Gerhard Meijer

25 december WINTERSWIJK - Met in zijn hoofd een kogelgat overlijdt brandweerkapitein Gerhard Meijer op 10 oktober 1944 in het ziekenhuis van Winterswijk. Pas deze zomer ontdekte historicus Gerard Koppers wat er die dag precies gebeurd is. „Meijer is in koelen bloede vermoord.”