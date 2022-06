‘Zeer grote brand’ in Winterswijk onder controle: ‘Angst was dat het hele blok zou gaan’

Een voorbijganger zag rond 09.00 uur dat er brand was aan het Steenhouwerspad. Daarop belde ze 112. Het vuur begon in een schuur, maar sloeg al snel over naar meerdere panden. De donkere rookwolken waren in de hele omgeving te zien.

Lang was onduidelijk of er nog mensen in de brandende panden aanwezig waren. Dat bleek later in de ochtend gelukkig niet het geval. Er werden wel twee mensen ter plaatse behandeld, aldus een woordvoerder, omdat ze rook ingeademd hadden. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Volledig scherm De rookontwikkeling is duidelijk te zien bij de brand in Winterswijk. © News United/112achterhoeknieuws.nl

Vanwege de ‘complexe bebouwing’ rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit. Er werd ook in no time opgeschaald naar ‘zeer grote brand’.

Niet komen kijken

De brandweer vroeg mensen om niet naar het Steenhouwerspad te komen. In de nauwe straten om de brandende woning en schuur hinderen ze dan de hulpdiensten.



Omdat er veel rook vrijkwam bij de brand, adviseerde de brandweer omwonenden om ramen en deuren te sluiten.

‘Onder controle’

Rond 10.45 uur liet de brandweer weten dat het vuur onder controle was. Wel werd er nog nageblust. Hoeveel panden getroffen zijn door de brand, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Vermoedelijk een stuk of vijf. ‘De angst was dat het hele blok zou gaan, gelukkig is dat niet gebeurd.’

Die angst had Gerbert Vaartjes, die met zijn Herensalon Señor in de buurt van de brand zit, ook. ‘Het is een heel oud gebouw. Hout op hout op hout en geen brandmuren. Ik denk dat het gebouw van de smartshop tot aan de Syrische kapper verloren gaat’, zei hij eerder vanochtend.

Kijkje nemen

Bewoners van de overkant kwamen aan het eind van de ochtend kijken wat er in hun straat gebeurd was. Onder hen Riky Waamelink die vanaf haar woning uitkijkt op het pand. ,,Ik zat te bibberen om kennissen van mij die in het gebouw wonen.”

Volledig scherm Bij de brand aan het Steenhouwerspad in Winterswijk ontstaat veel rook. © DG

Volledig scherm Donkere rookwolken boven Winterswijk. © DG

Volledig scherm De brand van een afstandje. © DG

