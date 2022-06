Zeer grote brand in woning en schuur, mogelijk nog mensen binnen

LIVE Live vanuit de rechtbank: veroordeel­de man voor hamermoord Winters­wijk in hoger beroep

Xhevdet D., die tot 18 jaar celstraf veroordeeld is voor de moord op de toen 58-jarige Deme Lulaj in Winterswijk, staat vandaag voor de rechtbank in Arnhem omdat hij in beroep is gegaan tegen die uitspraak. ,,Mijn cliënt blijft erbij dat hij niets met de zaak te maken heeft, dus wij gaan voor vrijspraak”, laat D.’s advocaat Yannick Quint weten.

13 mei