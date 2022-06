Ziekenhuis geeft voortaan knuffel cadeau aan zieke kinderen: ‘Voor troost en geruststelling’

VIDEO Winters­wijk wordt epicentrum voor wereldhan­del van Chiel Meekes: ‘Daar hebben we straks heerlijk de ruimte’

EIBERGEN/ WINTERSWIJK - Kunstbloemen, donsbedden, webcams. Noem het en Chiel Meekes verkoopt het. De handel in restpartijen van de 33-jarige Grollenaar groeit in Eibergen zo ontzettend hard dat hij de grote hallen van Signify in Winterswijk heeft gekocht.

11 februari