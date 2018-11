Ziekenhuis SKB haalt medicijnen uit afvalwater

Grondleg­ger Streekzie­ken­huis Koningin Beatrix overleden

27 november WINTERSWIJK - Zijn levenswerk: behoud van een volwaardige ziekenhuisvoorziening in de Oost Achterhoek. ,,Het fusiedreigement is van de baan. Samenwerken kun je met iedereen’’, zei voormalig directeur Ben Groothuis van het streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in februari 2012 in De Gelderlander. Groothuis overleed zaterdag in Winterswijk.