Ziekenhuisdeskundige: ‘Ambitie artsen Slingeland veel groter dan zorgvraag van patiënten rechtvaardigt’

1200 grensonder­ne­mers krijgen nergens coronas­teun, PvdA wil einde aan ‘kafkaëske toestanden’

26 januari KRANENBURG - Ondernemers die in Duitsland wonen, maar in Nederland hun bedrijf hebben, vallen nog steeds tussen wal en schip als het gaat om coronasteunmaatregelen. Zij kunnen niet in Nederland, noch in Duitsland aankloppen voor financiële hulp. Het zou om 1200 ondernemers gaan.