Ziekenhuizen worstelen met tekorten personeel

Nationale Ouderendag: Dat is een middagje honderduit genieten

5 oktober RUURLO/ WINTERSWIJK –‘Gottegot wat mooi en zo netjes allemaol’. De bijna 100-jarige Lies Hek-te Lindert uit Winterswijk was vanmiddag diep onder de indruk van wat ze allemaal te zien kreeg in de Cactusoase in Ruurlo. De bewoonster van de Vredense Hof werd in het kader van Nationale Ouderendag getrakteerd op een middagje uit en genoot met volle teugen. Want uitstapjes zijn op haar leeftijd een zeldzaamheid.