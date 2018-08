Zonder extra geld gaat Boogie Woogie in Winterswijk failliet

Sneer naar Enschede tijdens bloemencor­so Winters­wijk

24 augustus WINTERSWIJK - Tijdens het jaarlijkse bloemencorso in Winterswijk werd vrijdag een sneer uitgedeeld aan Enschede. In de optocht fietsten meisjes mee op twee riksja's met als motto 'Enschede staat je goed, Winterswijk staat je beter.' De jonge deelnemers haakten daarmee in op de promotieactie van Enschede in Winterswijk, die totaal verkeerd is gevallen bij de ondernemers in de Achterhoekse plaats.