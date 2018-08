Zoontje (8): 'Ik zoek andere ouders, mijn ouders willen mij vermoorden'

teruglezen Ouders verwaar­loosd jongetje (8) horen 5 jaar cel eisen: 'Leven jong kind is onherstel­baar beschadigd'

31 juli WINTERSWIJK - De vader en moeder van het 8-jarige jongetje dat vorige zomer zwaar verwaarloosd werd gevonden op camping De Twee Bruggen bij Winterswijk, stonden dinsdag voor de rechter. De inhoudelijke behandeling was bij de meervoudige kamer in de rechtbank in Zutphen. Lees alles over de zaak terug via tweets van verslaggever Rick Aalbers.