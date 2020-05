Zorgverzekeraar Menzis maakt zich grote zorgen over crisis bij Achterhoekse ziekenhuizen

Haast bij regiovisie

Menzis - de grootste zorgverzekeraar in de regio met ruim 150.000 mensen als klant - en VGZ (de een na grootste) schrijven in een brief aan de raad van toezicht van Santiz dat er haast is bij een regiovisie. ,,Die had er al lang moeten zijn. De Achterhoek loopt hier echt op achter”, zegt Ruben Wenselaar, voorzitter van de raad van bestuur van Menzis. Hij vergelijkt het met andere regio’s in Nederland waar zo’n door het ministerie geëiste visie al lang ligt. ,,De urgentie is enorm hoog.”