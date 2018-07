Achttien WK-goals dingen mee naar mooiste

De stemming is online op de website van de bond en open tot 23 juli. De Russische aanvaller Denis Tsjerisjev is de enige speler die met twee doelpunten meedoet. Zijn eerste doelpunt tegen Saudi-Arabië en zijn goal in de kwartfinale tegen Kroatië dingen mee.



België is met drie doelpunten vertegenwoordigd in de verkiezing. De goals van Dries Mertens (tegen Panama), Adnan Januzaj (tegen Engeland in de groepsfase) en Nacer Chadli (tegen Japan) zijn geselecteerd.