Ajax-doelwit Tadic blikvanger in duel met vuige Zwitsers

Naar wie moeten we kijken? Dusan Tadic, Ajax-doelwit en één van de sleutelspelers van Servië. Middenvelder Nemanja Matic van Manchester United is de sterspeler van de ploeg, maar de 29-jarige buitenspeler van nu nog Southampton is de belangrijkste creatieve kracht. Met vier doelpunten en liefst zeven assists had Tadic een groot aandeel in de kwalificatie voor het WK. In de eerste wedstrijd tegen Costa Rica (1-0 winst) liet de oud-speler van FC Twente zien dat hij, mocht de transfer doorgaan, de eredivisie zal verrijken.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Servië speelde nog nooit tegen Zwitserland, maar het land bestaat ook pas sinds 2006 als onafhankelijke staat. Het voormalige Joegoslavië, waarvan Servië onderdeel was, speelde dertien keer tegen het Alpenland. De Serviërs wonnen zes keer, de Zwitsers twee keer. Vijf keer eindigde het gelijk. De enige ontmoeting op een WK was in 1950, ook toen in de groepsfase. Joegoslavië won in het Braziliaanse Belo Horizonte met 5-0.

Volledig scherm Valon Behrami kleunt er stevig in bij Neymar. © REUTERS Wie is de favoriet? Hoewel Servië de eerste wedstrijd won, mag er vanavond meer van Zwitserland worden verwacht. De Zwitsers staan zesde op de FIFA-wereldranglijst en hielden favoriet Brazilië op een 1-1 gelijkspel. In aanloop naar het toernooi kon Spanje, een andere favoriet, het team van Vladimir Petkovic ook al niet verslaan: 1-1. Petkovic is ervan overtuigd dat zijn elftal de wereld zal laten zien waar het toe in staat is. ,,Ik hoop dat mensen ons serieus nemen, want soms is er een gebrek aan erkenning. Dat is jammer, omdat we heel goed hebben gespeeld”, zei hij voorafgaand aan de wedstrijd.

Kunnen we spektakel verwachten? Als Zwitserland zich tegen Servië net zo wapent als tegen Brazilië, kunnen Tadic en zijn ploeggenoten zich opmaken voor een mannelijk potje. Vooral Neymar beklaagde zich over het vuige spel van de Zwitsers. Valon Behrami ging de duels met de sterspeler niet uit de weg en haalde zo de angel uit het spel van de Brazilianen. Behrami, die met recht de bijnaam ‘The Warrior’ draagt, vond dat Neymar zich niet moest aanstellen. ,,Neymar lag constant op de grond”, aldus de ervaren Zwitser, die net als veel ploeggenoten een Kosovaarse achtergrond heeft.

Verder nog iets opvallends? Zowel Servië-bondscoach Mladen Krstajic als de Zwitserse keuzeheer Vladimir Petkovic is geboren in wat nu Bosnië en Herzegovina is. Krstajic komt uit Zenica, de wieg van Petkovic stond in Sarajevo. Voorafgaand aan de wedstrijd haalde Krstajic het sentiment nog even aan. ,,Het maakt mij trots, want het betekent dat er nog een land bij is op het WK.” Bosnië en Herzegovina was er in 2014 op het WK wel bij, maar ontbreekt in Rusland omdat het derde werd in de kwalificatiegroep.