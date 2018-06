Arbiter Kuipers krijgt Egypte-Uruguay toegewezen

Op de eindronde in Rusland is Makkelie vaste toegevoegde waarde van Team Kuipers in de hoedanigheid van videoscheidsrechter. De arbiter uit Dordrecht is een van de dertien videoarbiters op het WK en zit in elk geval bij alle wedstrijden van Kuipers in een speciale studio in Moskou achter de beeldschermen. De videoscheids kan corrigeren bij vier spelsituaties: doelpunten, strafschoppen, rode kaarten en persoonsverwisselingen (verkeerde speler krijgt een kaart).



Voor de 45-jarige Kuipers is het zijn laatste toernooi op topniveau. Vier jaar geleden kwam hij ook in actie op het WK in Brazilië. Daar stonden de groepswedstrijden Engeland-Italië en Zwitserland-Frankrijk onder zijn leiding. In de achtste finales floot hij de wedstrijd tussen Colombia en Uruguay.