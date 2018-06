Belgen hopen dat Hazard zijn duivels ontbindt tegen Panama

Wie is de favoriet? België, op alle fronten. Dit is het jaar dat de gouden generatie moet oogsten. Voor Panama was de plaatsing voor het WK al een wereldprestatie, want ze kregen het nooit eerder voor elkaar. Aan het begin van de kwalificatie rekende niemand in het land op kwalificatie van het nationale team, dat in de kern voor een groot deel bestaat uit dertigers. Dertigers die zich nooit wisten te plaatsen voor de hoogmis van het voetbal. Dat onder meer de VS werd uitgeschakeld, was een enorme sensatie.



Kunnen we spektakel verwachten? Het zal van België moeten komen. Te hopen is dat de ploeg afrekent met de schroom die er voor zorgde dat het de afgelopen grote toernooien wel oké, maar nooit echt fantastisch was. Te hopen is ook dat de ploeg eerder op gang komt dan de laatste WK’s gebruikelijk was. In de laatste 8 WK-wedstrijden slaagden de zuiderburen er de eerste 70 minuten niet in om te scoren. Onder de Spaanse coach Roberto Martinez wordt er echter volop gedoelpunt. Liefst 43 keer tijdens de kwalificatie, en zeven keer in de laatste twee oefenwedstrijden.



Verder nog iets opvallends? Voor Panama wordt dit toernooi een ware ontdekkingsreis. Het speelde zoals gezegd nooit tegen de Belgen, maar ook niet tegen Engeland en Tunesië, de andere twee groepsgenoten. De Midden-Amerikanen kunnen dus in elk geval met open vizier de strijd aan gaan. Iets wat ze vermoedelijk met volle overgave zullen doen.