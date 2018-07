Bizar verhaal Mikel: 'Ik speelde, terwijl mijn vader in handen van criminelen was'

Nigeria speelde in de groepsfase tegen Kroatië, IJsland en Argentinië. Slechts vier uur (!) voordat Mikel en zijn teamgenoten tegen de Zuid-Amerikanen aantraden, hoorde de ex-middenvelder van onder meer Chelsea dat zijn vader in Nigeria was ontvoerd door criminelen en zou worden vermoord als de autoriteiten zouden worden geïnformeerd.

In een interview met The Guardian vertelt Mikel hoe hij in de spelersbus per telefoon het verschrikkelijke bericht kreeg van een familielid. Hij koos ervoor om niemand rondom de Nigeriaanse ploeg in te lichten, om de aandacht niet van de cruciale wedstrijd tegen Argentinië af te leiden. Mikel senior is gisteren overigens bevrijd door de politie, maar ligt nog wel in het ziekenhuis.

,,Ik speelde, terwijl mijn vader in de handen van criminelen was'', zo vertelt Mikel nu. ,,Ik was in de war, wist niet wat ik moest doen, maar uiteindelijk voelde ik dat ik alle 180 miljoen Nigerianen niet kon teleurstellen. Ik moest me ervoor afsluiten en éérst mijn land vertegenwoordigen.''