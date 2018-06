De Rekenmeesters: het kan ontzéttend ingewikkeld worden in Poule F

Eigenlijk kun je de ontwikkelingen in Poule F niet los zien van die in Poule E, dat later vandaag zijn laatste wedstrijden gespeeld ziet. Natuurlijk, de ploegen die zich vanmiddag plaatsen zijn blij. Maar de vreugde zal nog een stukje groter zijn als blijkt dat ze in de achtste finale niet op Brazilië stuiten. Probleem is dat de teams geen idee hebben of ze daar eerste of tweede voor moeten worden. En dus maakt het ook niet zoveel uit op welke plek ze eindigen.