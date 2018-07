De sterren zijn niet te tellen bij kraker Frankrijk-België

Naar wie moeten we kijken?

De sterren op het veld zijn bijna niet te tellen, maar als we er toch eentje moeten kiezen: Eden Hazard (27). De aanvoerder van België stond in de kwartfinale tegen Brazilië écht op. Samen met die andere leider Kevin de Bruyne nam hij de ploeg bij de hand. Op een manier die ze ook in België nog niet zo heel vaak hadden gezien. Over de voetballende kwaliteiten van de Chelsea-speler bestaan geen twijfel. Maar Hazard ontpopt zich nu dus ook tot speler die rest motiveert en zijn medespelers het voorbeeld geeft. Hazard, als voetballer opgegroeid bij het Franse Lille, kan zich vanavond onsterfelijk maken bij het Belgische volk.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Zo, wat heet. In de geschiedenis speelden ze al 73 keer tegen elkaar. Sterker nog, er is geen ander land waar Frankrijk zo vaak tegen speelde als België. Dat geldt trouwens niet voor de Belgen. Zij speelden nog vaker tegen Nederland dan tegen Frankrijk. De laatste keer dat beide landen elkaar troffen op een eindronde is overigens wel lang geleden. Tijdens het WK van 1986 won Frankrijk de strijd om de derde plaats van de Belgen. Na verlenging werd het 4-2.

Volledig scherm © ANP

Wie is favoriet?

Ai, dat is lastig. Toch gaan we voor België. Want wie de titelfavoriet (Brazilië) uitschakelt, heeft toch een streepje voor. Al denken de wedkantoren daar dan weer anders over. Voor een overwinning van Frankrijk krijg je 2.45 keer de inzet terug. Als de Belgen winnen is 3.15.

Kunnen we spektakel verwachten?

We hopen er uiteraard wel op. Met topaanvallers als Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Romelu Lukaku en Eden Hazard op het veld mogen we ook wel wat verwachten. Alleen: de Franse bondcoach Didier Deschamps staat, ondanks dat arsenaal aan frivole topspelers, bekend om zijn degelijkheid. Ja, de wedstrijd van de Fransen in de achtste finale tegen Argentinië was<@|>spectaculair, maar dat kwam toch vooral doordat de Argentijnen zo slecht verdedigden. Voor Deschamps telt maar één ding: winnen. De manier waarop is niet zo belangrijk.

Volledig scherm Roberto Martínez (links) en Didier Deschamps. © AFP

Verder nog iets opvallends?