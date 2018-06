Deze toplanden gaan vol twijfels naar Rusland

Duitsland

Volledig scherm © Getty Images Stampvoetend stiefelde Joachim Löw 45 minuten lang door zijn vak. Duitsland leidde weliswaar met 0-1 tegen Oostenrijk, maar Die Mannschaft maakte tegen het bevlogen buurland een onherkenbare indruk. Dat Oostenrijk na rust twee keer scoorde kwam niet eens als een verrassing, vond ook Löw, die uit onmacht en woede in de tweede helft maar op de bank bleef zitten.



'Jogi slaat WK-alarm!', kopt Bild daags na de ontluisterende nederlaag. ,,Ik heb zelden zo'n eigenhandig toegebrachte nederlaag meegemaakt", citeert de krant de bondscoach. ,,Zulke fouten mogen we niet maken op het WK - dan kan het heel snel klaar zijn voor ons."

Ook Die Welt en de Frankfurter Allgemeine spreken van een 'serieuze waarschuwing' en 'historische nederlaag'. Nooit eerder bleef Duitsland vijf interlands op rij zonder zege (na gelijke spelen tegen Frankrijk, Spanje en Engeland en verlies tegen Brazilië).



Op het WK is de regerend wereldkampioen ingedeeld in een groep met Mexico, Zuid-Korea en Zweden. Vrijdag speelt Duitsland nog vriendschappelijk tegen Saoedi-Arabië.

België

Volledig scherm © AFP Wat begon als een feestelijke avond - Jan Vertonghen ontving uit handen van zijn moeder een petje voor zijn 100ste interland - eindigde voor België gisteren in mineur.



De uitslag, 0-0 tegen Portugal, doet geen wenkbrauwen fronsen, maar het vertoonde spel, de blessure voor Vincent Kompany en het gefluit van de eigen fans verraadden dat de Belgen dicht tegen een crisis aan zitten. De voorbereiding op het WK verloopt voor onze zuiderburen enorm rommelig.

Wie het over België en voetbal heeft, komt deze weken meteen bij Radja Nainggolan uit. De middenvelder van AS Roma werd door bondscoach Roberto Martínez om 'tactische redenen' thuisgelaten voor het WK en dat kwam de Spanjaard op een karrenvracht kritiek te staan. Gisteravond tegen Portugal hing het Koning Boudewijnstadion opnieuw vol met spandoeken en de naam van Nainggolan werd eindeloos gescandeerd.

Volledig scherm Roberto Martínez. © AFP Na 'Nainggolangate' volgde de 'matrasgate'. Op basis van een tv-reportage over de gepersonaliseerde matrassen die naar Rusland worden verscheept, concludeerde Het Laatste Nieuws dat de namen van de 23 spelers uit de WK-selectie inmiddels bekend zijn.



Tegen Portugal hoopte Martínez de aandacht voor even te verleggen naar het veld, maar tegen de Europees kampioen stelde zijn ploeg teleur. Verdediger Vincent Kompany viel uit met een liesblessure die hem mogelijk het WK kost en de Belgische fans stuurden spelers en coach met een striemend fluitconcert naar de kleedkamer. 'Zucht, hoe nu verder? Het stormt boven de hoofden van de Duivels', jammert Het Laatste Nieuws vandaag.



België speelt in Rusland tegen Engeland, Tunesië en Panama. Komende week wachten nog uitzwaaiduels met Egypte en Costa Rica.

Argentinië

De mooiste commercial in aanloop naar het WK komt uit Argentinië. De Argentijnse legende Oscar Ruggeri gaat in het stadion de confrontatie aan met de ontevreden fans. Blijf in goede én slechte tijden achter je ploeg staan, is de boodschap. Wees niet te kritisch. Zelfs van God vragen we soms minder.

Volledig scherm Lionel Messi. © AP Die oproep komt niet uit de lucht vallen. Veel Argentijnse spelers gaan gebukt onder de enorme verwachtingen van de eigen fans en media. Argentinië verloor deze eeuw al drie finales en de kwalificatie voor de eindronde in Rusland verliep belabberd. Pas op de laatste speeldag stelde La Albiceleste een plekje veilig.



Argentinië klopte woensdag het nietige Haïti (4-0), maar dat de ploeg van Jorge Sampaoli wankel is, bleek vooral uit de krachtmeting in maart met Spanje. Zonder Lionel Messi werden de Argentijnen met 6-1 afgedroogd. De verliezend finalist van 2014 werd door de eigen fans en media meteen afgeschreven. Alweer.

Argentinië staat in Rusland tegenover IJsland, Nigeria en Kroatië. Zaterdag oefent het land nog in Jeruzalem tegen Israël.

Portugal

In mindere mate zijn de voetbalfans er ook in Portugal nog niet gerust op. Het pak op de broek (3-0) in maart van Oranje werd beschouwd als een uitzondering, maar maandag zag het er tegen Tunesië (2-2) wederom kwetsbaar uit. Door de 0-0 in Brussel wacht de regerend Europees kampioen inmiddels ook al drie wedstrijden op een succesje.



Volledig scherm Meer dan ooit ligt het lot van Portugal in handen van Ronaldo. © AFP