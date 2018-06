Dit zijn ze: de elf beste spelers van de voorronde

Wie excelleerden in de groepsfase van het WK? Wie maakten het verschil voor hun land? De redactie wikte en woog, en kwam uiteindelijk geheel democratisch tot dit flink aanvallende elftal, waarin een Zweedse back en een Zwitserse keeper de verrassingen zijn. De keuze per redacteur is onderaan het artikel terug te vinden.

Keeper: Yann Sommer

Volledig scherm © Getty Images

Dé keeper van dit WK? Die is er nog niet. Maar Sommer was al belangrijk voor de Zwitserse ploeg. Tegen Costa Rico behoedde hij de Zwitsers voor een verliespartij, en ook in de voorgaande wedstrijden maakte hij een degelijke indruk.

Rechtsback: Kieran Trippier

Volledig scherm © Getty Images

Hij is het schoolvoorbeeld van een moderne back. Komt veel mee op en heeft een goede trap. In de eerste twee wedstrijden kreeg Engeland niet veel tegenstand: tegen Colombia mag Trippier bewijzen dat hij zijn plek waard is.

Centrale verdediger: Diego Godín

Volledig scherm © Getty Images

Godín is de leider van een defensie die nog nul goals weggaf. Hij speelt als een veldheer, samen met zijn Atletico-kompaan Jiménez. Kunnen ze ook tegen Portugal de boel op slot houden?

Centrale verdediger: Yerry Mina

Volledig scherm © AFP

Hij vormt samen met Davinson Sanchez een jong en talentvol Colombiaans verdedigingsduo. Mina maakte net iets meer indruk, mede dankzij twee goals, en laat zien waarom Barcelona hem kocht.

Linksback: Ludwig Augustinsson

Volledig scherm © Getty Images

Het wemelt niet van de goede linksback, en de naam die het vaakst genoemd werd is een opvallende. De Zweed Ludwig Augistinsson (24) is een snelle back met een goede trap, zo bewees hij tegen Mexico. In het dagelijks leven speelt hij voor Werder Bremen.

Rechtshalf: Philippe Coutinho

Volledig scherm © Getty Images

Niet Neymar, maar Coutinho is de beste Braziliaan tot nu toe. Hij is smaakmaker én afmaker, scoort en laat scoren. Van Coutinho hebben we het laatste nog niet gezien.

Centrale middenvelder: Luka Modric

Volledig scherm © AFP

De Cruijff-lookalike is de spelmaker van sterk collectief dat hem laat uitblinken. Modric bepaalt het ritme en het is vooral zijn aanwezigheid die er voor zorgt dat Kroatië als outsider voor de titel wordt gezien.

Centrale middenvelder: Isco

Volledig scherm © Getty Images

Hij is de verrassende twist in het tiki-taka van de Spanjaarden. Eén en al brille, een genot voor iedere liefhebber. Laat Isco maar ballen.

Linkshalf: Cristiano Ronaldo

Volledig scherm © AFP

Hij stal de show tegen Spanje en is vooralsnog dé ster van het toernooi. Eindelijk lukt het Cristiano Ronaldo te stralen op een WK. Hoe ver gaat dat de Portugezen brengen?

Spits: Romelu Lukaku

Volledig scherm © Getty Images

Waarom twijfelen sommige Belgen toch aan een spits die zo makkelijk scoort? Had het Nederlands elftal maar zo'n klasbak. De manier waarop Lukaku zijn kansen afmaakt, verraadt wereldklasse.

Spits: Harry Kane

Volledig scherm © Getty Images

Harry Kane is de topscorer van het toernooi met vijf goals: need I say more? Vooral met zijn winnende tegen Tunesië liet Kane zien vlijmscherp te zijn. Hoeveel doelpunten komen er nog bij?

Coach: Óscar Tabárez

Volledig scherm © Getty Images

Óscar Tabaréz is een vaderfiguur die zijn team heeft geboetseerd tot vechtmachine. Hij doet dat met een kruk in zijn hand, een spierziekte hindert hem in zijn bewegingen.

De WK-elftallen per redacteur:

Wietse Dijkstra

Hyon-Woo Cho (Z-Ko);

Kieran Trippier (Eng), José Maria Giménez (Uru), Yerri Mina (Col), Marcus Rojo (Arg);

Philippe Coutinho (Bra), Luka Modric (Kro), Isco (Spa), Cristiano Ronaldo (Por);

Romelu Lukaku (Bel), Harry Kane (Eng).

Coach: Zlatko Dalic (Kroatië)

Maarten Wijffels



Thibaut Courtois (Bel);

Yerry Mina (Col), Diego Godín (Uru), Jan Vertonghen (Bel);

Kieran Trippier (Eng), David Silva (Spa), Kevin de Bruyne (Bel), Ante Rebic (Kro);

Luka Modric (Kro);

Harry Kane (Eng), Cristiano Ronaldo (Por).

Coach: Oscar Tabarez (Uruguay)

Tim Reedijk

Alireza Beiranvand (Ira);

Nacho (Spa), Diego Godín (Uru), Yerry Mina (Col), Ludwig Augustinsson (Zwe);

Luka Modric (Kro), Isco (Spa), Phillippe Coutinho (Bra);

Denis Cheryshev (Rus), Harry Kane (Eng), Cristiano Ronaldo (Por).

Coach: Aliou Cissé (Senegal)

Daniël Dwarswaard

Yann Sommer (Zwi);

Kieran Trippier (Eng), Yerry Mina (Col), John Stones (Eng), Raphaël Guerreiro (Por);

Hector Herrera (Mex), Luka Modric (Kro), Isco (Spa), Cristiano Ronaldo (Por);

Harry Kane (Eng), Romelu Lukaku (Bel).



Coach: Janne Andersson (Zweden)

Sjoerd Mossou

Jordan Pickford (Eng);

Kieran Trippier (Eng), Thiago Silva (Bra), Diego Godín (Uru), Marcelo (Bra);

Wilmar Barrios (Col), Rodrigo Betancur (Uru), Luka Modric (Kro);

Cristiano Ronaldo (Por), Romelu Lukaku (Bel), Eden Hazard (Bel).



Coach: Óscar Tabárez (Uruguay)

Yorick Groeneweg

Yann Sommer (Zwi);

Thomas Meunier (Bel), Yerry Mina (Col), John Stones (Eng), José María Giménez (Uru), Ludwig Augustinsson (Zwe);

N’Golo Kanté (Fra), Luka Modric (Kro), Philippe Coutinho (Bra);

Cristiano Ronaldo (Por), Diego Costa (Spa).

Coach: Óscar Tabárez (Uruguay)

Thomas Sijtsma

Alisson Becker (Bra);

Mário Fernandes (Rus), Diego Godín (Uru), John Stones (Eng), Ludvig Augustinsson (Zwe);

Philippe Coutinho (Bra), Luka Modric (Kro), Juan Quintero (Col);

Cristiano Ronaldo (Por), Romelu Lukaku (Bel), Denis Cheryshev (Rus).

Coach: Roberto Martínez (België)

Sander van Mersbergen



Alireza Beiranvand (Ira);

Joshua Kimmich (Dui), Diego Godín (Uru), Thiago Silva (Bra), Ricardo Rodriguez (Zwi);

Luka Modric (Kro), N'Golo Kanté (Fra);

Luis Advíncula (Per), Eden Hazard (Bel), Cristiano Ronaldo (Por);

Harry Kane (Eng).