FIFA-bobo Van Basten hoopt op aanvallend voetbal tijdens WK

Fotoserie Lachen, gieren en brullen op de training van Frankrijk

4 juni De spelers van Frankrijk waren na de oefeninterland tegen Italië (3-1) van vrijdagavond even een weekendje vrij, maar vandaag moesten ze zich weer melden op het nationale trainingscentrum in Clairefontaine. Het was alsof ze elkaar voor het eerst in jaren weer zagen, want de lol kan duidelijk niet op bij de Fransen. Bekijk hieronder de foto's.