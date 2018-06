FIFA-voorzitter Infantino is herkiesbaar

,,We hebben een heel sterke en solide organisatie, zo sterk is de FIFA waarschijnlijk nog nooit geweest'', zei Infantino. ,,We werken samen hard om het voetbal te verbeteren. Dat blijven we doen, voor jullie allemaal. We moeten vooruit en het voetbal blijven ontwikkelen. Met dat in gedachten, wil ik me hierbij alvast kandidaat stellen. Ik ben in Parijs herkiesbaar.''



Infantino werd op 26 februari 2016 gekozen als opvolger van de opgestapte Sepp Blatter. De Zwitser werkte daarvoor als secretaris-generaal bij de Europese bond UEFA.