Helpt killer Lukaku Rode Duivels voorbij taai Tunesie?

voorbeschouwingBelgië kan bij een overwinning op Tunesië de achtste finales amper nog mislopen. De stemming in het kamp van de zuiderburen is opperbest. Maar let op: hun Noord-Afrikaanse tegenstanders zullen meer weerwerk leveren dan Panama, in de wedstrijd die om 14.00 uur begint. Een voorbeschouwing.

Naar wie moeten we kijken? Het is interessant om te zien hoe Romelu Lukaku zich in deze wedstrijd manifesteert. Ondanks zijn twee doelpunten was het optreden van de spits tegen Panama niet onomstreden. Onder meer aanvoerder Eden Hazard uitte kritiek op de spits, omdat hij te weinig mee zou voetballen. Ook Belgische media toonden zich kritisch. Lukaku zelf zal zich daardoor niet laten afleiden, als we zijn woorden in een indrukwekkende monoloog op de website Players Tribune mogen geloven. ,,Ik ben de sterkste gast die je ooit tegen zult komen", zegt hij onder meer. In het stuk doet hij uit de doeken hoe zijn jeugd was, dat zijn moeder water met melk moest mengen, omdat het ontbijt anders te duur was. Lukaku is een man met een missie, een man die wil winnen. Hoe, dat maakt zoveel niet uit.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Ze speelden drie keer tegen elkaar, waarvan één keer op een WK. In 2002 werd het 1-1, door doelpunten van Wilmots en Bouzaïne. De andere twee wedstrijden leverden voor beide teams één overwinning op (2-1 en 1-0). De historie is dus volledig in balans.

Wie is de favoriet? Het heden is niet echt in balans, niet als je naar de verdeling van talent kijkt in elk geval. Daaraan heeft België een flink overschot, met topkwaliteit op bijna elke positie. Dat is al een aantal jaren zo. Zaak is nu om dat potentieel om te zetten in klinkende resultaten. Om van prachtige individuen een steengoed elftal te maken. Zo op het eerste oog kunnen de Rode Duivels qua teamgeist nog wel wat opsteken van tegenstander Tunesië. Een elftal vol relatieve nobody's vormt het perfecte recept voor onderschatting, maar tegen de Engelsen liet Tunesië zien het elke tegenstander lastig te kunnen maken. Snoeihard en gegroepeerd verdedigen, en scherp zijn in de tegenstoten.

Kunnen we spektakel verwachten? Belgische WK-wedstrijden staan er niet om bekend heel enerverend te zijn, niet in de groepsfase in elk geval. Voor de kijker is het te hopen dat de mannen van Roberto Martinez er een keer in slagen om vroeg te scoren, dat zal ook Tunesië dwingen om iets te ondernemen. Dan kan het leuk worden. Verder heeft België natuurlijk wel spelers die individueel iets moois kunnen laten zien.

Verder nog iets opvallends? Ja. Onder coach Martinez verloor België alleen zijn eerste wedstrijd, een oefenwedstrijd tegen Spanje. Sindsdien is er twintig keer niet verloren. Spanje is ook het enige land dat een langere ongeslagen serie heeft lopen dan de Belgen: 22 wedstrijden.