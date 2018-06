Het eredivisie-elftal op WK is flink uitgedund

Het denkbeeldige eredivisie-elftal is na 48 groepswedstrijden gedecimeerd. Van de in totaal 15 WK-gangers die afgelopen seizoen in Nederland voetbalden, zijn er bij het begin van de knock-outfase nog slechts 6 over. Hoe deden ze het tot dusver en wat kunnen we nog van ze verwachten?

Hirving Lozano (PSV)

Of de 22-jarige Mexicaan, pas een seizoen actief in de eredivisie, nog terugkeert naar Eindhoven is maar de vraag. Van alle vijftien eredivisiespelers viel Lozano het meest op, vooral in de wedstrijd tegen Duitsland. Hij scoorde een prachtig doelpunt, waardoor de wereldkampioen met 1-0 verslagen werd. Ook in het tweede duel toonde ‘Chucky’ de wereld dat hij zowel snel als balvaardig is. Na een solo van eigen helft stelde hij tegen Zuid-Korea Javier Hernández in staat om te scoren. De kwartfinale halen is een ander verhaal, maandag is favoriet Brazilië in Samara de volgende tegenstander.

Volledig scherm © AP

Santiago Arias (PSV)

Zekerheidje, ook dit WK. De offensief ingestelde rechtsback miste dit toernooi nog geen minuut bij Colombia, dat zich gisteren tegen Senegal dankzij een laat doelpunt van Yerry Mina plaatste voor de achtste finale. De PSV’er neemt het daarin volgende week dinsdag in Moskou met zijn landgenoten op tegen Engeland. Vier jaar geleden bereikte hij met ‘Los Cafeteros’ de kwartfinale, waarin Brazilië te sterk bleek. Dat stadium halen zou nu al een hele prestatie zijn.

Volledig scherm © AFP

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Ook de op het WK actieve vleugelverdediger van Ajax deed tot nu toe in alle wedstrijden mee, maar hij werd dinsdag toen het écht spannend werd gewisseld voor een extra aanvaller. Met Sergio Agüero er in de aanval bij werd Nigeria alsnog verslagen. Tagliafico komt zaterdag alweer in actie. Dat kan dan zomaar al de laatste keer zijn dit WK, want Frankrijk maakte tot dusver een betere indruk in Rusland dan de wankele ploeg die rondom Lionel Messi gebouwd is.

Volledig scherm © AFP

Lasse Schöne (Ajax)

Net als zo vaak bij Ajax, kwam hij gaandeweg in de ploeg. Viel in de eerste wedstrijd tegen Peru in voor William Kvist, die aan een botsing met oud-PSV’er Jefferson Farfán gebroken ribben en een ingeklapte long overhield. Vervolgens stond Schöne in de basis tegen IJsland. In de laatste groepswedstrijd, een 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk, bleef de 32-jarige middenvelder op de bank. Of dat zondag in Nizjni Novgorod ook zo is tegen Kroatië moet blijken. Na een behandeling in Denemarken is Kvist in ieder geval alweer terug in het Deense kamp.

Volledig scherm © AFP

Nicolai Jørgensen (Feyenoord)

Ook Nicolai Jørgensen deed twee keer mee met de Denen. In de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Peru van het begin tot het einde, tegen Australië werd hij in de slotfase gewisseld voor Andreas Cornelius. Jørgensen viel op als aangever, hij stelde Christian Eriksen in staat om tegen de ‘Aussies’ te scoren. Toch kreeg tegen Frankrijk de bonkige Cornelius de voorkeur, waardoor de Feyenoorder de laatste groepswedstrijd niet speelde. Kan Jørgensen – nog de enige Feyenoorder op het WK – na de oersaaie 0-0 in de vorige wedstrijd tegen Kroatië voor meer dreiging zorgen?

Volledig scherm © REUTERS

Kasper Dolberg (Ajax)

Het is nog niet het seizoen van Kasper Dolberg. De door blessureleed geplaagde aanvaller van Ajax mocht toch mee naar het WK, waar hij toe nu toe één keer meedeed. De 20-jarige spits mocht tegen Frankrijk een kwartier voor tijd nog invallen, maar ook hij kon het verschil niet maken.