Hoe had de WK-geschiedenis eruit gezien met de VAR?

Hongarije in 1954 gewoon wereldkampioen, Oranje in 1974 kanslozer dan gedacht en onze Guus in 2002 al vroeg thuus. De WK-historie had er toch iets anders uitgezien als de Video Assistant Referee (VAR) er altijd al geweest was.

Door Wietse Dijkstra

WK 1954: Puskas toch de beste

West-Duitsland wordt wereldkampioen nadat het in de finale tegen Hongarije een 0-2 achterstand ombuigt in een 3-2 zege. De stunt gaat de boeken in als het Wonder van Bern. Een wonder is het echter vooral dat de 3-3 van Ferenc Puskas vier minuten voor tijd ten onrechte wordt afgekeurd vanwege buitenspel. De vedette van de Magische Magyaren, op dat moment de beste ploeg van de wereld, wordt zo de kroon op zijn carrière ontnomen.

WK 1966: Duits Wonder van Wembley

Winnen het hol van de leeuw, de Duitsers zijn er met hun late gelijkmaker tegen Engeland (2-2) dichtbij. Maar het Wonder van Wembley blijft uit omdat grensrechter Tofik Bachramov in de verlenging als enige ziet dat het schot van Geoff Hurst via de onderkant van de lat over de lijn is geweest. Niet dus. Engeland maakt er nog eentje en wint met 4-2, maar of dat met een VAR ook allemaal zou zijn gelukt?

WK 1974: Oranje verliest met 3-0

Nee, ook mét videoscheids wordt Nederland in 1974 geen wereldkampioen. Sterker nog, de finale tegen West-Duitsland verliezen we in dat geval niet met 2-1 maar met 3-0. De 0-1 van Johan Neeskens uit een strafschop komt er namelijk niet (overtreding op Johan Cruijff is buiten de zestien). De 1-1 van Paul Breitner ook niet (schwalbe Bernd Hölzenbein). Maar diezelfde Hölzenbein verdient in de tweede helft na een tackle van Wim Jansen wel degelijk een strafschop, terwijl een glaszuivere tweede goal van Gerd Müller onterecht wordt afgekeurd vanwege buitenspel.

De beruchte finale tussen Nederland en West-Duitsland in het Olympisch Stadion van München. Johan Cruyff wordt gevloerd, waarna Johan Neeskens de toegekende penalty zou benutten. Links van Cruyff de Duitse spelers Berti Vogts en Uli Hoeness.

WK 1982: Frankrijk wereldkampioen

Met de legendarische middenvelders Michel Platini, Alain Giresse en Jean Tigana wordt Frankrijk in 1984 Europees kampioen. De wereldtitel zit er twee jaar eerder net niet in omdat de Nederlandse scheidsrechter Charles Corver in de halve finale tegen West Duitsland verzuimt doelman Harald Schumacher na een schandalige overtreding op Patrick Battiston rood te geven. Met elf tegen elf blijven de Fransen na verlenging steken op 3-3. In de strafschoppenserie is Schumacher met twee reddingen de held.

Harald Schumacher als doelman van West-Duitsland bij zijn meest beruchte actie: in de halve finale van het WK tegen Frankrijk torpedeerde hij de Fransman Battiston.

WK 1986: Maradona geen mythe

Beweren dat Argentinië met een videoscheidsrechter in 1986 geen wereldkampioen zou zijn geworden gaat wat ver. Maar Diego Maradona is zonder de goal die de ‘Hand van God’ voor hem maakt in de kwartfinale tegen Engeland (2-1) wel iets minder mythisch. Eerder een betrapte winkeldief dan een geniale bankovervaller, zeg maar. Vraag is natuurlijk ook of Maradona zijn legendarische solo (2-0) maakt als de VAR hem een paar minuten eerder in de kraag heeft gevat.

WK 2002: Guus naar huus

Guus Hiddink is een held in Zuid-Korea, maar dat er in het land dat hij naar de vierde plaats op het WK leidt zelfs een stadion naar hem is genoemd, dankt hij vooral ook aan de arbitrage. Geen ploeg die in de WK-historie meer geholpen is dan de gastheer (samen met Japan) van 2002. Zonder VAR overleeft Guus Geluk de achtste finale tegen het zwaar benadeelde Italië, dat onder meer zijn golden goal ziet worden afgekeurd. En waarom Spanje tegen Zuid-Korea in de kwartfinale tot twee keer toe een glaszuivere treffer wordt onthouden, is tot op de dag van vandaag een raadsel.

© REUTERS

WK 2002: Overspelen!

Waar is de VAR als je hem nodig hebt? Op het WK in Zuid-Korea en Japan maakt de arbitrage er een bende van. Brazilië wordt wereldkampioen, maar wel nadat het in de achtste finales een handje is geholpen door scheidsrechter Peter Prendergast, die België een oor aannaait door een goal van Marc Wilmots volledig onterecht af te keuren. Verliezend finalist Duitsland komt in de kwartfinale tegen de VS (1-0) goed weg als Torsten Frings een schot van Gregg Berhalter met zijn hand van de doellijn haalt. Conclusie: Wat scheidsrechters betreft kan dat hele WK beter worden overgespeeld. Met Danny Makkelie achter de beeldschermen om een oogje in het zeil te houden.