Invaller Cheryshev euforisch na twee goals: 'Dit had ik niet durven dromen'

Frank de Boer 'Ik zou mijn Champions Lea­gue-medaille zo inruilen voor een WK-medaille'

12:36 Frank de Boer zou zijn medaille van de gewonnen Champions League-finale in 1995 met Ajax zo inruilen voor een medaille van een gewonnen WK-finale met Nederland. Dat stelt hij in The Independent. ,,In 1998 waren we net zo goed als alle andere landen, maar dat beseften we toen niet."