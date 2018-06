Jahanbakhsh: Voor de vlag, het land, onze cultuur en de familie

Alireza Jahanbakhsh is een ware ambassadeur van zijn land. ,,Mensen kennen het echte Iran niet. Geloof me, het is er prachtig. En je bent er volkomen veilig'', zegt de aanvaller van AZ, die vrijdag op het WK de strijd aangaat met Marokko.

Door Mikos Gouka

Op het trainingscomplex van de Russische landskampioen Lokomotiv Moskou in Bakovka, even buiten de Russische hoofdstad, zette Iran de afgelopen dagen de puntjes op de i voor het WK. Wat is Alireza Jahanbakhsh (24), met 21 treffers afgelopen seizoen topscorer van de eredivisie, waard op het allerhoogste podium? Eerste meetpunt: de confrontatie met Marokko, vrijdag in Sint-Petersburg.

De rechterspits van AZ lacht. Heel vaak zelfs. Of zijn landgenoten enthousiast zijn over de nationale ploeg, is de vraag. Jahanbakhsh pakt zijn telefoon en zoekt glimlachend naar een filmpje. Daarop zien we de nationale ploeg van Iran de warming-up afwerken voor een interland tegen China. ,,Let op de tribunes’’, zegt Jahanbakhsh. Op de randen van de hoogste ring van het stadion zitten mensen, het stadion in Teheran lijkt wel te brullen. ,,Dat geklap van de fans van IJsland, dat doen ze nu na. Er kunnen 100.000 mensen in het stadion, maar in totaal waren er zeker 120.000. Levens­gevaarlijk natuurlijk, maar voetbal betekent zoveel voor Iraniërs.’’

Quote Er kunnen 100.000 mensen in het stadion, maar er waren er 120.000. Levens­gevaarlijk natuurlijk Alireza Jahanbakhsh

Zijn land is vaak negatief in het nieuws, betoogt hij. ,,Dat vind ik jammer. Je hoort mij niet zeggen dat alles goed gaat, dat Iran een soort paradijs op aarde is of zo. Maar Iran is zeker niet het land zoals het vaak in het nieuws wordt afgeschilderd. De manier van leven in bijvoorbeeld Teheran is uiterst modern. Daar zie je de nieuwste auto’s en de allerlaatste mode. De artsen horen tot de besten van de wereld. Veel mensen kennen Iran alleen van de verhalen, ze kennen in mijn ogen het echte Iran niet. De politieke issues laten helaas vaak een andere kant van Iran aan de wereld zien.’’

Niet kansloos

Wie een uur tegenover de rechterspits zit, zou bijna een vakantie boeken naar Teheran. Jahanbakhsh lacht weer. ,,Als je gewend bent om lekker met je vrouw op het strand te liggen, dan is Iran niet het geschikte vakantieland’’, zegt hij. ,,Wij zijn een islamitisch land met bepaalde regels. Regels waar mensen blij mee zijn en regels waar mensen minder blij mee zijn. Dat is overal zo, denk ik. Er zijn goede mensen in Iran en uiteraard minder goede mensen. Ook daarin is Iran geen uitzondering. Maar geloof me, Iran is prachtig. We hebben historie, het weer is doorgaans heerlijk en het eten is er geweldig. Er zijn zoveel schitterende steden. En ik kan garanderen dat je volkomen veilig bent in mijn land. Er lopen daar echt geen mensen met pistolen door de straten te rennen.’’

Genoeg over politiek, de top­scorer van de eredivisie is naar Rusland gekomen om Spanje, Marokko en Portugal in poule B te verrassen. ,,Eerst Marokko’’, zegt hij. ,,Leuk toch, al die spelers uit de eredivisie op het veld tijdens een WK? Nederland zal voor de televisie zitten. Ik hoop dat Marokko zal merken dat Iran geen makkelijke tegenstander is. We gaan vechten voor de vlag. Wij spelen voor de vlag, het land, onze cultuur, de familie. In Azië zijn we eigenlijk al een jaar of drie onverslaanbaar. Er lopen nog zoveel spelers in Iran die het niveau in de eredivisie moeiteloos zouden aankunnen. Waarom ze niet in Nederland spelen? Het salaris kan een probleem zijn, voetballers kunnen in Iran goed verdienen. Maar scouts zien onze spelers ook nog te vaak over het hoofd. Of dat kan veranderen als Iran goed presteert in Rusland? We zitten in de zwaarste poule, maar we voelen ons niet kansloos.’’

Volledig scherm © Pro Shots

Vier jaar geleden kwam Iran niet verder dan de poulefase. Van Argentinië werd pas in de blessuretijd verloren. ,,Messi moest eraan te pas komen om ons met 1-0 te verslaan’’, lacht Jahanbakhsh. ,,Ik mocht dat duel invallen. Voetbal betekent alles voor me. Als kind, tussen mijn zevende en twaalfde jaar, probeerde ik allerlei sporten uit. Ik deed een jaar aan gymnastiek, maar ook twee jaar heel serieus aan kungfu, de Chinese vechtsport. Later stond ik als handballer op de drempel van het nationale team. Ik deed aan zaalvoetbal en ook daar kwam ik bij de nationale jeugdploeg onder 14 jaar. Maar voetballen op het veld, dát was mijn ding. Ik speelde met het nationale elftal onder 19 jaar een toernooi en Carlos Aalbers zat namens NEC op de tribune. Ik kende NEC totaal niet. In Iran kennen we alleen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Na NEC kwam AZ. Nee, Ajax, Feyenoord of PSV toonde destijds nooit interesse. Jammer voor die clubs toch, hahaha!’’