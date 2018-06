Löw hekelt fluitconcerten voor Gündogan

,,Ik vraag me af wat Ilkay volgens hen moet doen", reageerde Löw op de fluitconcerten voor Gündogan. ,,Hij heeft al gereageerd in de pers, hij heeft al gezegd dat het geen politiek statement was, wat moet hij nog meer doen?"



Gündogan ging samen met Mesut Özil op de foto met Erdogan. Beide Duitse voetballers zijn van Turkse komaf. Özil ontbrak tegen Saoedi-Arabië wegens een blessure.



Gündogan vertelde eerder al dat hij zich van geen kwaad bewust is. ,,Vanwege onze Turkse roots hebben we een sterke band met Turkije, maar het is nooit de bedoeling geweest een politiek statement te maken'', zei hij. ,,Maar alle reacties en alle persoonlijke beledigingen hebben mij zeer geraakt. We zijn geboren en opgegroeid in Gelsenkirchen, een stad met veel migranten. Het heeft mij veel pijn gedaan dat we ervan werden beschuldigd dat we niet zijn geïntegreerd en dat we niet leven volgens de Duitse normen en waarden.''