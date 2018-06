Mané moet eer van Afrika hoog houden

Naar wie moeten we kijken? Naar Sadio Mané natuurlijk. De razendsnelle aanvaller van Liverpool is de grote vedette van Senegal en de man die zijn continent aan de eerste WK-zege moet helpen. Kan hij net zoveel indruk maken als dit seizoen in de Champions League? In de WK-selectie van Senegal is Mané, goed voor 14 goals in 51 interlands, overigens niet de meest trefzekere speler. Moussa Sow, tegenwoordig spelend voor Bursaspor maakte 18 goals voor zijn land.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Nee. Beide landen stonden nooit eerder tegenover elkaar. Polen speelde op een WK drie keer eerder tegen een Afrikaans land en kreeg in al die duels nog geen goal tegen. Op het WK van 1978 won het door een goal van Grzegorz Lato met 1-0 van Tunesië. Tegen Kameroen (1982) en Marokko (1986) bleef het 0-0. Senegal was dit jaar tijd niet erg succesvol tegen Europese tegenstanders. In oefenwedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Luxemburg bleef het 0-0, terwijl van Kroatië met 2-1 werd verloren.

Wie is de favoriet? Polen staat met zijn ervaren selectie zesde op de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Adam Nawalka, zelf als speler actief op het WK van 1978, is dus aan zijn stand verplicht om te winnen. Maar vlak Senegal (33ste) niet uit. De selectie bestaat louter uit spelers die niet in eigen land actief zijn. Op doelman Khadim N’Diaye (Guinee) na, voetballen ze allemaal in Europa. Het Franse Rennes is met drie spelers hofleverancier. Acht van de 23 Senegalezen zijn geboren in Frankrijk, Keita Baldé (Monaco) in Spanje.

Kunnen we spektakel verwachten? Dat is wel te hopen, al zitten beide ploegen defensief aardig in elkaar. Senegal was slechts één keer actief op het WK (in 2002) maar bereikte toen wel meteen de kwartfinale. Het wordt hoe dan ook een interessante strijd tussen de twee topspitsen Robert Lewandowski en Mané. Laatstgenoemde deed het in de Champions League beter dan zijn Poolse concurrent. De Senegalees scoorde voor Liverpool tien keer in elf duels. Lewandowski maakte in elf CL-wedstrijden slechts vijf doelpunten.