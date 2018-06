Matchwinner Poulsen van 'bad guy' naar 'good guy'

,,Het was een emotionele wedstrijd, zeker voor mij'', zei de 24-jarige vleugelspits van RB Leipzig. ,,Eerst veroorzaakte ik een strafschop, maar uiteindelijk was ik toch de held. Zo gaat dat in het voetbal. Soms ben je de 'bad guy', soms ben je de 'good guy'. Vandaag was ik dat en daar ben ik heel dankbaar voor. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we hebben wel hard gevochten en alles gegeven wat we in ons hadden.''