Messi staat dichter bij goddelijke schepping dan de mensheid en de aarde zelf

Fenomenale Ronaldo redt punt voor Portugal in voetbal­feest tegen Spanje

15 juni Cristiano Ronaldo zette Spanje twee keer op achterstand, maar La Roja kwam in Sotsji sterk terug. Uitgerekend Nacho, die de 1-0 van Portugal veroorzaakte, zette Spanje in de Iberische kraker met een fraai afstandsschot op voorsprong. Toch was het Ronaldo die in een absoluut voetbalfeest alle aandacht weer opeiste met een rake vrije trap in de slotfase: 3-3.