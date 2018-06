Mo Salah nog steeds twijfelgeval

,,Het gaat geleidelijk aan beter, maar ik kan niet bevestigen dat hij speelt in de eerste wedstrijd'', zei directeur Ehab Lehita van de Egyptische voetbalbond over de fitheid van de topschutter van Liverpool, die afgelopen seizoen 44 doelpunten maakte.



Salah raakte geblesseerd aan zijn schouder in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid. Hij werkt sindsdien aan zijn herstel. De aanvaller was maandag aanwezig tijdens een lichte training van de Egyptische selectie. ,,Het is nog te vroeg om iets te zeggen over Salah's inzetbaarheid. We hopen natuurlijk dat hij het haalt'', aldus Lehita.



Egypte speelt in Jekaterinenburg tegen Uruguay.