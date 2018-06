Neuer naar WK, Sané verrassende afvaller

De keeper van Bayern München zal tijdens het WK fungeren als eerste keeper. Anders zou Löw hem niet meenemen, zo was al eerder bekend. Dat zal even slikken zijn voor Marc-André Ter Stegen. Hij blonk dit seizoen uit bij FC Barcelona, maar is dus tweede keeper op het WK.



De laatste vier afvallers bij Duitsland zijn Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen en Manchester City-speler Leroy Sané. De vleugelaanvaller maakte een uitstekend seizoen door bij de Engelse kampioen. In 32 competitiewedstrijden was hij goed voor 10 doelpunten en 15 assists. Bovendien werd Sané door de Engelse spelersvakbond (PFA) uitgeroepen tot beste jonge speler van het afgelopen seizoen.