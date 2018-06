Nu al recordaantal strafschoppen op WK in Rusland

De invloed van de videoarbiter is groot op de mondiale eindronde in Rusland. Ook bij Portugal tegen Iran ging de bal op de stip na interventie van de arbiters achter de tv-camera's. Scheidsrechter Enrique Cáceres had in eerste instantie geen overtreding gezien toen Cristiano Ronaldo in het strafschopgebied onderuitging. Cáceres liet doorspelen, maar hoorde even later van de videoarbiters dat hij de beelden moest terugkijken. Op basis daarvan concludeerde hij dat de bal voor de negentiende keer dit toernooi op de stip moest gaan.