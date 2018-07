Olympische voetbalheld van Mexico Peralta stopt ermee

,,Ik neem afscheid van de nationale ploeg, de grootste trots uit mijn carrière'', schrijft Peralta. In 67 interlands kwam hij tot 26 doelpunten. Op het WK van 2014 maakte de spits de winnende treffer in de eerste groepswedstrijd tegen Kameroen (1-0).



Peralta, die al zijn hele carrière in de Mexicaanse competitie speelt, was een van de uitblinkers op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. De spits maakte daar vier doelpunten, waarvan twee in de gewonnen finale tegen Brazilië (2-1). Peralta bezorgde zijn land zo olympisch goud.