Ook deze wereldkampioenen begonnen vier jaar later met een nederlaag

De eerste echte stunt van het WK in Rusland is een feit. Mexico was in Moskou met 0-1 te sterk voor Duitsland dankzij een doelpunt van PSV'er Hirving Lozano. Duitsland is niet de eerste regerend wereldkampioen die een openingswedstrijd verliest.

WK 1950: Zweden-Italië (3-2)

Na een onderbreking van twaalf jaar vanwege de oorlog stond er in 1950 weer een WK op het programma. Titelverdediger Italië had flink te lijden onder de de vliegtuigramp van Torino, waarbij bijna de hele selectie van Torino verongelukte. De eerste wedstrijd tegen olympisch kampioen Zweden werd met 3-2 verloren. Italië haalde de volgende ronde niet.

WK 1982 Argentinië-België (0-1)

De wereldkampioen, met een jonge Diego Maradona in de gelederen, trof België in hun eerste wedstrijd op het WK in Spanje. In Camp Nou kon Maradona niet schitteren, daar hij werd geneutraliseerd door de Belgen. De legendarische bondscoach Guy Thys maakte gebruik van zonedekking en hield Pluisje zodoende uit de wedstrijd. In de 62ste minuut tekende Erwin Vandenbergh voor één van de meeste legendarische doelpunten uit de Belgische voetbalgeschiedenis.

WK 1990 Argentinië-Kameroen (0-1)

Acht jaar later zakte Argentinië weer als wereldkampioen af naar de mundial, nadat Maradona zijn land vier jaar eerder naar de titel had geloodst. In Italië opende de Albiceleste tegen Kameroen. Maradona toonde in de eerste helft zijn klasse, maar doelman THomas N'Kono hield zijn land recht. Kameroen begon steeds potiger te spelen en de overtredingen volgden mekaar op. Oman-Bijik strafte een blunder van de Argentijnse goalie genadeloos af. Argentinië sneuvelde uiteindelijk in de achtste finales.

Volledig scherm Francois Omam-Biyick kopt de 1-0 binnen voor Kameroen tegen Argentinië in de openingswedstrijd van het WK 1990 in Italië. © ANP

WK 2002: Frankrijk-Senegal (0-1)

Frankrijk boekte in 1998 hun enige wereldtitel tot dusver door Brazilië in de finale met 0-3 te kloppen. Vier jaar later opende Frankrijk in Seoul tegen Senegal. De wereldkampioen stond eerste op de wereldranglijst, Senegal slechts 42ste. Frankrijk trad aan met sterren als Zinedine Zidane, Thierry Henry en David Trezeguet. Het Franse sterrenensemble verslikte zich in de WK-debutant. Papa Bouba Diop scoorde in de 30ste minuut de enige treffer van de wedstrijd en bezorgde zijn land een historische overwinning in hun eerste WK-wedstrijd ooit. De Fransen zouden de groepsfase niet overleven.

Volledig scherm Papa Bouba Diop (19) passeert de Franse keeper Fabien Barthez in de openingswedstrijd van het WK 2002, op 31 mei 2002 in Seoel. © REUTERS

WK 2014: Spanje - Nederland (1-5)

Op 11 juli 2010 verloor Nederland ook de derde WK-finale, na eerder al in 1974 en 1978. Spanje won in Johannesburg met 1-0 door een late goal van Andrés Iniesta. Vier jaar later kon Oranje revanche nemen, want bij de eerste wedstrijd van het WK 2014 mocht de ploeg van bondscoach Louis van Gaal het opnieuw opnemen tegen Spanje. Er werd weinig verwacht van de jonge ploeg van Van Gaal, maar aan de hand van routiniers Wesley Sneijder, Arjen Robben en Robin van Persie werd wereldkampioen Spanje met 5-1 verslagen. Vijf dagen later verloor Spanje ook met 2-0 van Chili en werd het roemloos uitgeschakeld.