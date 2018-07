Parijse metro wijzigt namen stations

Franse feestvreug­de in Moskou en Parijs na tweede wereldti­tel

15 juli Frankrijk is voor de tweede keer wereldkampioen. Na het succes in eigen land in 1998 (met Didier Deschamps als aanvoerder) veroverden Les Bleus vandaag (met Didier Deschamps als bondscoach) opnieuw de wereldbeker. Dat wordt groots gevierd door de spelers in Moskou en door de miljoenen fans in Parijs.